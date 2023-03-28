Вау, яка: Гайді Клум у відвертій сукні продемонструвала сексуальне декольте і стрункі ноги

Гайді Клум відвідала церемонію вручення музичних нагород iHeartRadio Music Awards 2023, яка відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

Модель продемонструвала на заході розкішний аутфіт. Вона одягла відверту синю блискучу сукню з одним рукавом і гострим плечем від бренду Julien Macdonald. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз, через який красуня показала свої стрункі ноги.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Клум взула неоно-сині атласні босоніжки на високій платформі і підборах, зробила довгий синій манікюр і макіяж із акцентом на очах, які підкреслила синіми тінями. Волосся модель уклала назад, зробивши прикореневий об'єм. У вухах були сині сережки.

Гайді мала неймовірний вигляд. Її струнка фігура просто захоплює.

Нагадаємо, раніше Клум потрапила в об'єктиви папараці у довгому блакитному вовняному пальті, бежевому топі, штанях із квітковим принтом і блакитних туфлях на підборах.

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