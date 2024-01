Вау, яка: Глое Кардашян у сексуальній спідниці від українського бренду знялася для глянцю

Глое Кардашян знялася у пікантній фотосесії для журналу Tmrw.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Перед об'єктивом фотокамери зірка реаліті постала у чорному кроптопі і чорній асиметричній сексуальній спідниці від українського бренду FROLOV. Вбрання ідеально підкреслило спокусливі форми Глое.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Її образ доповнили гарне укладання, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і довгий перламутрово-золотистий манікюр.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес презентувала кліп на пісню Cant Get Enough, у якому з'явилася в ефектній сукні кольору слонової кості від Frolov із фірмовими вирізами на спідниці у вигляді двох сердець.

