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Вау, яка: Глое Кардашян у сексуальній спідниці від українського бренду знялася для глянцю

Вау, яка: Глое Кардашян у сексуальній спідниці від українського бренду знялася для глянцю

Вау, яка: Глое Кардашян у сексуальній спідниці від українського бренду знялася для глянцю

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Зірка реаліті та інфлюенсерка одягла вбрання від Івана Фролова.

Глое Кардашян знялася у пікантній фотосесії для журналу Tmrw.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Перед об'єктивом фотокамери зірка реаліті постала у чорному кроптопі і чорній асиметричній сексуальній спідниці від українського бренду FROLOV. Вбрання ідеально підкреслило спокусливі форми Глое.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Її образ доповнили гарне укладання, макіяж у нюдово-бежевих відтінках і довгий перламутрово-золотистий манікюр. 

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, днями Дженніфер Лопес презентувала кліп на пісню Cant Get Enough, у якому з'явилася в ефектній сукні кольору слонової кості від Frolov із фірмовими вирізами на спідниці у вигляді двох сердець.

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