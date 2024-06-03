Вау, яка: Ізабель Гулар підкреслила струнку фігуру небесно-блакитною сукнею

39-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – прилетіла до Монако, щоб відвідати Гран-прі "Формули-1", яке відбулося у Монте-Карло. Проте вона не лише вболівала за улюблених гонщиків, а й встигла попрацювати.

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Ізабель взяла участь у зніманнях на яхті. Гулар позувала в розкішній небесно-блакитній сукні від LaQuan Smith, крізь напівпрозору тканину якої просвічувалася її спідня білизна. Образ моделі доповнювали браслети з діамантами від Tiffany та сонцезахисні окуляри.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар вийшла у світ у сукні з чорним мереживним боді. Вона відвідала прем'єру нової екранізації роману "Граф Монте-Крісто", що відбулася у рамках Каннського кінофестивалю. На червону доріжку зірка вийшла у сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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