Вау, яка: Катерина Бужинська підкреслила струнку фігуру вечірньою сукнею з блискітками

Артистка у свій день народження показала красивий образ.
Із нагоди свого дня народження Катерина Бужинська виклала в Instagram фото, на якому продемонструвала ефектний вечірній аутфіт.
Співачка позувала у чорній сукні з блискітками і напіврозорим верхом. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки.
Образ Бужинська доповнила гарним укладання з локонами і макіяжем смокі-айс. У вухах у неї були сережки-кільця, а на руках – каблучки. Білий манікюр завершив лук артистки.
Нагадаємо, Катерина Бужинська похизувалася красивим образом у синьо-жовтій сукні з пір'я.
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