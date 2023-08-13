Вау, яка: Катерина Бужинська підкреслила струнку фігуру вечірньою сукнею з блискітками

Артистка у свій день народження показала красивий образ.

Із нагоди свого дня народження Катерина Бужинська виклала в Instagram фото, на якому продемонструвала ефектний вечірній аутфіт.

Співачка позувала у чорній сукні з блискітками і напіврозорим верхом. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Образ Бужинська доповнила гарним укладання з локонами і макіяжем смокі-айс. У вухах у неї були сережки-кільця, а на руках – каблучки. Білий манікюр завершив лук артистки.

Нагадаємо, Катерина Бужинська похизувалася красивим образом у синьо-жовтій сукні з пір'я.

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