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Вау, яка: Катерина Бужинська розкішною червоною сукнею з декольте підкреслила сексуальну фігуру

Вау, яка: Катерина Бужинська розкішною червоною сукнею з декольте підкреслила сексуальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
82
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1 хв
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Вау, яка: Катерина Бужинська розкішною червоною сукнею з декольте підкреслила сексуальну фігуру

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка зачарувала новим красивим аутфітом.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram новий ефектний образ.

Артистка постала на фото у розкішній червоній сукні фасону "русалка", яка ідеально підкреслила її струнку і сексуальну фігуру. Вбрання мало рюші на одному плечі, спокусливе декольте, пояс-баску з квітами і об'ємні рюші на подолі.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Свій ефектний аутфіт Катерина доповнила гарною зачіскою на один бік із локонами, насиченим макіяжем із акцентом на очах і елегантними сережками.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська у боді з великою квіткою і штанях-палацо позувала на тлі автівки під час знімань кліпу.

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Дата публікації
Перегляди
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