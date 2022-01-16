Вау, яка: Катерина Бужинська у флористичному ліфі похизувалася сексуальним пишним бюстом

Співачка вийшла на прогулянку у яскравому літньому вбранні.

Катерина Бужинська насолоджується відпочинком у Домініканській республіці. Артистка ділиться з шанувальниками у соцмережі цікавими світлинами.

Цього разу співачка опублікувала в Instagram Stories знімки, на яких вона постала у різнокольоровому вбранні з флористичним принтом. Під ним на Каті був такий самий ліф від купальник із відвертим сексуальним декольте, який кріпився на шию за допомогою металевої деталі із перлами. Бюст зірки мав дуже звабливий вигляд.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Пляжний лук вона доповнила пов'язкою на голову з таким самим принтом і окулярами у зеленій оправі та з ланцюжком.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Минулого разу Бужинська показала як у гламурному синьому купальнику з принтом і глибоким декольте пила коктейль у басейні.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

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