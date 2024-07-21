Вау, яка: Катерина Бужинська у рожевому купальнику похизувалася сексуальним бюстом

Катерина Бужинська поділилася в Instagram цікавим відео з відпустки, яку вона проводить разом із сім'єю у Греції.

На ньому співачка постала у гламурному пляжному образі на узбережжі моря. На зірці був суцільний рожевий купальник із помаранчевими вставками і глибоким декольте, яке ідеально підкреслило її пишний і сексуальний бюст.

У Катерини було об'ємне укладання, макіяж із червоною помадою, сонцезахисні окуляри у білій оправі і золоті сережки.

До відео артистка прикріпила свою нову пісню "Viva свобода", додавши напис: "Дівчата!!! Як мантру!!!! "На краще усе завжди"!!!!

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська похизувалася ефектним луком у костюмі з леопардовим принтом, що складався з широких штанів і сорочки, яка була розстебнутою.

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