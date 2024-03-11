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Вау, яка: Кері Малліган вийшла на червону доріжку "Оскара" у вбранні від Balenciaga

Вау, яка: Кері Малліган вийшла на червону доріжку "Оскара" у вбранні від Balenciaga

Кері Малліган / Фото: Associated Press

38-річна зірка обрала чорно-білу сукню.

Цього року акторка Кері Малліган була серед номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль" за свою роботу у картині "Маестро", яка розповідала про непрості стосунки американського композитора Леонарда Бернстайна та його дружини — акторки Феліції Монтеалегре.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press

На захід Кері одягла вбрання від Модного дому Balenciaga, але воно кардинально відрізнялося від того, що ми звикли бачити на подіумах цієї марки, адже для акторки бренд створив приголомшливу довгу сукню фасону "русалка".

Вбрання було виконане в чорному та білому кольорі з оксамиту та фатину. Сукня обтискала фігуру Кері, мала декольте-серце і трохи відкриту спину.

Кері Малліган / © Associated Press
Кері Малліган / Фото: Associated Press

Доповнювали сукню високі оперні рукавички та сережки Fred Leighton, кожна з яких прикрашена 10-каратними діамантами в оправі зі срібла та золота.

Кері Малліган та її чоловік Маркус Мамфорд / © Associated Press
Кері Малліган та її чоловік Маркус Мамфорд / Фото: Associated Press

Статуетку акторка не отримала. Головну нагороду церемонії забрала додому Емма Стоун за роботу у фільмі "Бідолашні створіння".

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