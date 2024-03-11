Вау, яка: Кері Малліган вийшла на червону доріжку "Оскара" у вбранні від Balenciaga

38-річна зірка обрала чорно-білу сукню.
Цього року акторка Кері Малліган була серед номінантів на премію "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль" за свою роботу у картині "Маестро", яка розповідала про непрості стосунки американського композитора Леонарда Бернстайна та його дружини — акторки Феліції Монтеалегре.
На захід Кері одягла вбрання від Модного дому Balenciaga, але воно кардинально відрізнялося від того, що ми звикли бачити на подіумах цієї марки, адже для акторки бренд створив приголомшливу довгу сукню фасону "русалка".
Вбрання було виконане в чорному та білому кольорі з оксамиту та фатину. Сукня обтискала фігуру Кері, мала декольте-серце і трохи відкриту спину.
Доповнювали сукню високі оперні рукавички та сережки Fred Leighton, кожна з яких прикрашена 10-каратними діамантами в оправі зі срібла та золота.
Статуетку акторка не отримала. Головну нагороду церемонії забрала додому Емма Стоун за роботу у фільмі "Бідолашні створіння".
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