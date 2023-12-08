Вау, яка: Кейт Бекінсейл підкреслила стрункі ноги мінівбранням та взуттям на величезній платформі

50-річна акторка викликала фурор луком.
Кейт Бекінсейл, яку багато хто пам'ятає за фільмами "Ван Гельсинг" та "Авіатор", відвідала захід The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, що відбувся в Лос-Анджелесі.
Перед камерами акторка з'явилася в дуже ефектному образі — твідовій мінісукні від бренду Self-Portrait.
Вбрання було виконане у молочному відтінку, мало довгі рукави, гламурні ґудзики з намистинами, а в зоні декольте вбрання прикрашало біле мереживо та бант.
Також Кейт зробила гламурний манікюр у стилі "котячого ока", одягла кілька прикрас із камінням, а в руці у неї був клатч прикрашений стразами. На голові у акторки була перука зі світлим волоссям, а на обличчі макіяж. Головною фішкою образу стали незвичайні туфлі на величезній платформі та підборах, прикрашені стразами.
Також на цьому заході у незвичайному костюмі з'явилася співачка Адель та акторка Керрі Вашингтон. На церемонії співачка та акторка були нагороджені: Адель – за лідерство, а Керрі – за справедливість.
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