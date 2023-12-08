Вау, яка: Кейт Бекінсейл підкреслила стрункі ноги мінівбранням та взуттям на величезній платформі

Кейт Бекінсейл, яку багато хто пам'ятає за фільмами "Ван Гельсинг" та "Авіатор", відвідала захід The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, що відбувся в Лос-Анджелесі.

Перед камерами акторка з'явилася в дуже ефектному образі — твідовій мінісукні від бренду Self-Portrait.

Вбрання було виконане у молочному відтінку, мало довгі рукави, гламурні ґудзики з намистинами, а в зоні декольте вбрання прикрашало біле мереживо та бант.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Також Кейт зробила гламурний манікюр у стилі "котячого ока", одягла кілька прикрас із камінням, а в руці у неї був клатч прикрашений стразами. На голові у акторки була перука зі світлим волоссям, а на обличчі макіяж. Головною фішкою образу стали незвичайні туфлі на величезній платформі та підборах, прикрашені стразами.

Кейт Бекінсейл / Фото: Associated Press

Також на цьому заході у незвичайному костюмі з'явилася співачка Адель та акторка Керрі Вашингтон. На церемонії співачка та акторка були нагороджені: Адель – за лідерство, а Керрі – за справедливість.

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