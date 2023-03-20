Вау, яка: Кім Кардашян сходила на шопінг до магазину Вікторії Бекхем у Лондоні

Американська зірка реалітішоу зараз проводить час у Європі.
Після розірвання контракту з Balenciaga Кім Кардашян почала трохи експериментувати зі стилем і міксувати різні бренди. Днями теледіву помітили на шопінгу в магазині дизайнерки одягу Вікторії Бекхем у Лондоні. Кім вийшла з бутика з величезним брендованим пакетом.
На ній того дня були незвичайні і навіть трохи олдскульні джинси від Ottolinger, які вона поєднала з базовою білою футболкою.
Також вона взула високі підбори, зробила лаконічний улюблений нюдовий макіяж та розпустила довге волосся.
Пізніше зірку знову заскочили на вулиці в Лондоні, але в цей образ вона вже додала білу шубу від Celine із колекції осінь-зима 2018 року.
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