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Вау, яка: Кім Кардашян сходила на шопінг до магазину Вікторії Бекхем у Лондоні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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858
Час на прочитання
1 хв
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Вау, яка: Кім Кардашян сходила на шопінг до магазину Вікторії Бекхем у Лондоні

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Американська зірка реалітішоу зараз проводить час у Європі.

Після розірвання контракту з Balenciaga Кім Кардашян почала трохи експериментувати зі стилем і міксувати різні бренди. Днями теледіву помітили на шопінгу в магазині дизайнерки одягу Вікторії Бекхем у Лондоні. Кім вийшла з бутика з величезним брендованим пакетом.

На ній того дня були незвичайні і навіть трохи олдскульні джинси від Ottolinger, які вона поєднала з базовою білою футболкою.

Також вона взула високі підбори, зробила лаконічний улюблений нюдовий макіяж та розпустила довге волосся.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Пізніше зірку знову заскочили на вулиці в Лондоні, але в цей образ вона вже додала білу шубу від Celine із колекції осінь-зима 2018 року.

Кім Кардашян / © Getty Images
Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
858
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