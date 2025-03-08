Вау, яка: кохана Кріштіану Роналду відвідала Тиждень моди у вбранні зі шкіри

31-річна модель Джорджіна Родрігес, відома як кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду, прибула до Парижа на Тиждень моди.

Ефектна брюнетка відвідала показ жіночої колекції Ludovic de Saint Sernin осінь-зима 2025-2026.

Доржина Родрігес / Фото: Associated Press

Одягла Джорджина вбрання коричневого кольору, яке включало топ із заклепками та халтером, а також мініспідницю й куртку. Декольте у топа було ефектним і підкреслювало гарну фігуру зірки.

Доржина Родрігес / Фото: Associated Press

Також свій образ вона доповнила невеликою сумкою, макіяжем із блиском на губах та високою зачіскою-хвостом. На руках у Джорджини сяяли діамантові каблучки. Цікавою деталлю образу стало взуття, адже вона обрала чорні чоботи з корсетною шнурівкою — це один із головних трендів 2025 року.

Доржина Родрігес / Фото: Associated Press

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