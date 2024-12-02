Вау, яка красива: акторка Елізабет Герлі вийшла в світ у сукні з рукавами флатер і вишивкою

59-річна британська акторка та модель Елізабет Герлі — часта гостя різних світських заходів та вечірок. Своїм незмінним "плюс один" вона часто обирає єдиного сина Деміана.

Елізабет та Деміан Герлі / Фото: Getty Images

Учора, 1 грудня, мама та син, який неймовірно на неї схожий, відвідали разом гламурний захід у Лондоні – прем'єру мюзиклу "Диявол носить Prada", в якому головну роль зіграла акторка Ванесса Вільямс.

З такої нагоди британка одягла розкішну довгу сукню, виконану у бежевих та коричневих відтінках. На вбранні була багата вишивка бісером та лелітками, а візерунки, в яких вона була виконана, нагадували малюнок на крилах метелика. Також у сукні Герлі були романтичні рукави флатер та глибоке V-подібне декольте.

Носила вона своє вбрання у поєднанні із золотистими босоніжками на платформі та гламурними прикрасами з камінням. Волосся зірка уклала у свою улюблену зачіску з легкими локонами.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

Акторка мала надзвичайний вигляд, але вбрання подібного стилю вона обожнює і дуже часто носить на світські заходи. Деякі з суконь акторки навіть вже стали культовими, як, наприклад, її чорне вечірнє вбрання від Versace, яке вона носила рівно 30 років тому.

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