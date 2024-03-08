Вау, яка красуня: 70-річна мама Бейонсе захопила образом на світській церемонії

На заході відзначали внесок темношкірих жінок у мистецтво. 70-річна Тіна Ноулз викликала фурор на доріжці, з'явившись на церемонії в чорному комбінезоні з глибоким вирізом на декольте, широким чорним поясом із золотою пряжкою та декількома додатковими золотими аксесуарами, а також у високих шкіряних рукавичках та з чорною сумкою на короткій сумці в руках.

Тіна зробила собі гарне укладання хвилями, макіяж з пишними віями та чорними стрілками на повіках та червоною помадою підкреслила губи. Також у її вухах були довгі золоті сережки-висячки, а на зап'ясті золотий браслет.

Тіна Ноулз / Фото: Getty Images

Серед гостей церемонії також була акторка Зендея, якій образ традиційно підібрав її незмінний стиліст Лоу Роуч. Вона була в джинсах-бойфрендах з низькою посадкою та напівпрозорим сірим мереживним корсетом.

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