Вау, яка красуня: Гайді Клум у джинсах і червоному пальті з'явилася перед папараці

50-річна модель продемонструвала черговий стильний лук на публіці в Лос-Анджелесі. Вона з'явилася перед камерами папараці в червоній шкіряній сорочці, яку заправила в трохи розкльошені блакитні джинси, зверху одягла довге шкіряне пальто і взула шкіряні туфлі-човники на шпильках, підібрані до тону вбрання.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

В руках у Гайді була червона сумка на короткій ручці, знаменитість зробила гарне кучеряве укладання, одягла золоті сережки і зробила золотий манікюр. На обличчі у неї були великі окуляри від сонця та макіяж у натуральних відтінках.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Минулого її виходу на шоу ми бачили Клум у прямих джинсах, які вона поєднувала з водолазкою і блейзером м'ятного кольору, а також коричневою сумкою Birkin і туфлями до тону.

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