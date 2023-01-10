Вау, яка красуня: Гелена Крістенсен у купальнику позувала на пляжі

Данська красуня Гелена Крістенсен поділилася знімками з відпустки, яку провела на морі. Зірка зробила кілька фотографій на пляжі у купальнику кольору гакі.

54-річна манекенниця позувала на піщаному пляжі, одягнена в суцільний купальник на одне плече від бренду Hunza G. Її волосся було мокре і розпущене, а на обличчі зовсім не було макіяжу. Крістенсен мала чудовий вигляд.

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Зірка може похизуватися чудовою фігурою і не вперше публікує у Мережі знімки у купальнику.

Наприклад, нещодавно манекенниця показувала, як у свій день народження, який вона святкує на Різдво, 25 грудня, вирішила скупатися у крижаній воді та зняла це на камеру.

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