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Вау, яка красуня: Гелена Крістенсен у купальнику позувала на пляжі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
976
Час на прочитання
1 хв
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Вау, яка красуня: Гелена Крістенсен у купальнику позувала на пляжі

Гелена Крістенсен / Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

Данська красуня Гелена Крістенсен поділилася знімками з відпустки, яку провела на морі. Зірка зробила кілька фотографій на пляжі у купальнику кольору гакі.

54-річна манекенниця позувала на піщаному пляжі, одягнена в суцільний купальник на одне плече від бренду Hunza G. Її волосся було мокре і розпущене, а на обличчі зовсім не було макіяжу. Крістенсен мала чудовий вигляд.

(гортайте фото праворуч)

Зірка може похизуватися чудовою фігурою і не вперше публікує у Мережі знімки у купальнику.

Наприклад, нещодавно манекенниця показувала, як у свій день народження, який вона святкує на Різдво, 25 грудня, вирішила скупатися у крижаній воді та зняла це на камеру.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
976
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