Вау, яка красуня: Марго Роббі прийшла на фотосесію до фільму "Барбі" у дуже короткій сукні

У Лондоні напередодні виходу прем'єри фільму "Барбі" в прокат відбулася фотосесія для акторів, які працювали над створенням цього фільму. Головна зірка картини – 33-річна акторка Марго Роббі – зачарувала публіку черговим ефектним образом.

Цього разу австралійка постала перед камерами у неймовірно короткій сукні з корсетним верхом.

Це вбрання було створено спеціально для Марго дизайнеркою Діларою Фіндикоглу.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На спині сукня мала ефектну шнурівку, а завершували лук червоні мюлі.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Також акторці зробили гарний макіяж, з помадою в тон її образу, і зібрали волосся у високу зачіску.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Цей образ є відсиланням до ляльки Барбі 1960 випуску під назвою "Чарівний вечір" (Enchanted Evening). Набір включав ніжно-рожеву сукню і червоний купальник на широких бретельках. Червоне міні Марго має нагадувати цей купальник.

Лялька Барбі "Зачарований вечір"/instagram.com/andrewmukamal

Після фотосесії Марго з'явилася перед камерами у другому вбранні з корсетом та квіткою на талії, якою просто зачарувала публіку. Цей образ став відсиланням до другого вбрання ляльки Барбі з набору.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Лялька Барбі "Зачарований вечір"/instagram.com/andrewmukamal

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