Вау, яка красуня: Марго Роббі прийшла на фотосесію до фільму "Барбі" у дуже короткій сукні

Зірка продемонструвала розкішний лук.
У Лондоні напередодні виходу прем'єри фільму "Барбі" в прокат відбулася фотосесія для акторів, які працювали над створенням цього фільму. Головна зірка картини – 33-річна акторка Марго Роббі – зачарувала публіку черговим ефектним образом.
Цього разу австралійка постала перед камерами у неймовірно короткій сукні з корсетним верхом.
Це вбрання було створено спеціально для Марго дизайнеркою Діларою Фіндикоглу.
На спині сукня мала ефектну шнурівку, а завершували лук червоні мюлі.
Також акторці зробили гарний макіяж, з помадою в тон її образу, і зібрали волосся у високу зачіску.
Цей образ є відсиланням до ляльки Барбі 1960 випуску під назвою "Чарівний вечір" (Enchanted Evening). Набір включав ніжно-рожеву сукню і червоний купальник на широких бретельках. Червоне міні Марго має нагадувати цей купальник.
Після фотосесії Марго з'явилася перед камерами у другому вбранні з корсетом та квіткою на талії, якою просто зачарувала публіку. Цей образ став відсиланням до другого вбрання ляльки Барбі з набору.
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