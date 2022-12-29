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Вау, яка красуня: Софія Вергара зробила селфі, позуючи в самому бікіні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1309
Час на прочитання
1 хв
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Вау, яка красуня: Софія Вергара зробила селфі, позуючи в самому бікіні

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Колумбійська акторка Софія Вергара вирушила на різдвяні канікули на море. Компанію їй склав чоловік Джо Манганьєлло.

50-річна акторка тепер ділиться з підписниками в Instagram барвистими світлинами з відпочинку, а також хизується бездоганною фігурою у бікіні.

"Пляжний бриз та море", — пише у підписі Софія.

Акторка одягла чорний бікіні, розпустила довге каштанове волосся і доповнила пляжний лук браслетом, схоже на французький бренд Van Cleef & Arpels. У Вергари дуже природний макіяж на обличчі.

Також Софія показала, як пила зі своїм чоловіком коктейль у барі та каталася на дерев'яній гойдалці, одягнена у сукню у тропічний принт.

Відпустку зірка проводить просто чудово. Як і багато її колег, які після Різдва вирушили в теплі краї.

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Дата публікації
Перегляди
1309
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