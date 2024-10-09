Вау, яка: кулінарка у леопардовій сукні Oscar de la Renta сяяла на червоній доріжці

Американська бізнес-леді і кулінарка – Бетенні Франкель – відвідала церемонію нагородження премії журналу Glamour "Жінка року", яка відбулася у Нью-Йорку.

Бетенні Франкель / Фото: Associated Press

Жінка прикувала до себе увагу гламурним аутфітом на червоній доріжці. Вона сяяла у леопардовій сукні міді з колекції осінь-зима 2024 бренду Oscar de la Renta. Вбрання мало корсетний верх, тонкі бретельки, пікантне декольте і пишну спідницю.

Бетенні Франкель / Фото: Associated Press

Лук Бетенні доповнила золотистими босоніжками на шпильках і чорною сумочкою Hermes Birkin. Вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж із пишними віями і шоколадною помадою і бірюзовий манікюр. У вухах у Франкель були діамантові сережки-цвяшки, на шиї – золоте кольє, а на руках – годинник і каблучка.

Бетенні Франкель / Фото: Associated Press

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