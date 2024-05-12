Вау, яка: модель Кармен Електра вийшла в світ у розкішній сукні-кейпі, яка пом'ялася

Вона рідко відвідує подібні заходи, але її появи завжди ефектні.

Американська модель Кармен Електра, яка також зробила успішну акторську кар'єру, відвідала 31-й щорічний галаконцерт Race to Erase MS Gala у п'ятницю, який відбувся в Лос-Анджелесі.

52-річна зірка мала ефектний, стильний та гламурний вигляд, оскільки з'явилася у білій довгій сукні-кейпі.

Рукави-накидки вбрання були розкльошені, а фасон сукні приталений. На горловині та талії її прикрашала розкішна срібна вишивка камінням та лелітками. Доповнили її лук яскравий макіяж очей, а також гладка зачіска. У вухах Кармен сяяли діамантові сережки.

Але була одна деталь, яка зіпсувала її образ — сукня досить сильно пом'ялася спереду через те, що вона сиділа. Але це не зіпсувало моделі настрій, оскільки вона продовжувала радісно позувати фотографам.

Кармен Електра / Фото: Associated Press

У соцмережі вона показала, як їхала на цей захід. Мабуть, тоді сукня і пом'ялася.

Також конфуз трапився зі співачкою Камілою Кабельо на Met Gala, оскільки її підвело взуття. Невдало підібрані босоніжки трохи зіпсували ефектність її образу.

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