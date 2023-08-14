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Вау, яка: мокра Єва Лонгорія у купальнику блиснула стрункою фігурою на відпочинку

Вау, яка: мокра Єва Лонгорія у купальнику блиснула стрункою фігурою на відпочинку

Автор
Аліна Онопа Аліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1057
Час на прочитання
1 хв
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Вау, яка: мокра Єва Лонгорія у купальнику блиснула стрункою фігурою на відпочинку

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

48-річна акторка у бікіні похизувалася чудовою фізичною формою.

Єва Лонгорія потішила підписників новими світлинами з відпустки. Акторка насолоджувалася спекотним днем, засмагала і купалася в басейні, де і вирішила сфотографуватися.

Вона вийшла з басейну мокра і сексуальна. На Єві був купальник оливкового кольору, який чудово сидів на її стрункій фігурі. Акторка продемонструвала накачаний прес і спокусливе декольте.

Нагадаємо, минулого разу Єва Лонгорія показала знімки у чорному бікіні з вирізами.

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Дата публікації
Перегляди
1057
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