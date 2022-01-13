Вау, яка: Настя Каменських у леопардовому купальнику продемонструвала сексуальну п'яту точку

Вау, яка: Настя Каменських у леопардовому купальнику продемонструвала сексуальну п'яту точку

NK показала фігуру у новому купальнику з анімалістичним принтом.

Здається, леопардовий принт – найулюбленіший анімалістичний принт Насті Каменських. Оскільки вона за час свого відпочинку у Мексиці продемонструвала вже три моделі леопардового купальника.

Цього разу NK у шоколадно-бежевому купальнику з "хижим" принтом та чорній сукні-сітці зверху продемонструвала на камеру свої пишні сексуальні сідниці. Вона розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

"Chica caliente", — підписала іспанською знімок артистка, що в перекладі означає "гаряча дівчина".

Раніше Каменських хизувалася пляжем у світлому леопардовому бікіні, зверху якого одягла асиметричну сукню-сітку кислотно-салатового кольору. У ньому співачка мала чудовий вигляд.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

У цьому луці Настя також похизувалася апетитною п'ятою точкою.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Ще артиска продемонструвала сексуальну фігуру у біло-чорно-коричневому леопардовому бікіні та легких штанях із принтом "зебра".

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

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