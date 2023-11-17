Вау, яка: Наталі Портман прийшла на прем'єру практично в образі "чорного лебедя"

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Май, грудень" із Джуліанною Мур та Наталі Портман у головних ролях.

Фільм Netflix вперше показали публіці на 76-му Канському кінофестивалі. Тепер же у Музеї кіно Академії у Лос-Анджелесі відбулася його прем'єра.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Портман ніби знову перетворилася на "чорного лебедя", з'явившись на червоній доріжці в короткій сукні з V-подібним декольте, розшитому паєтками і цікавим декором на грудях і взута в чорні босоніжки на високих підборах.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Волосся акторки було розпущене, на обличчі був легкий макіяж, що підкреслював трохи очі та губи, від якихось прикрас вона відмовилася і зробила червоний педикюр.

На доріжці Наталі позувала разом із Джуліанною Мур, яка одягалася у червону максісукню без бретельок. Вона обрала витончені срібні прикраси у вигляді сережок-цвяхів, браслет та одну каблучку з діамантами. Руде волосся Джуліанна розпустила та зробила натуральний макіяж.

Джуліанна Мур та Наталі Портман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у центрі сюжету фільму подружжя Джо та Грейсі, яке колись було учнем та вчителькою, а тепер виховує близнюків. Про їхню історію вирішують зняти художній фільм. Акторка, яка має зіграти Грейсі, приїжджає до них у гості, щоби краще підготуватися до ролі, але її приїзд ставить сімейне щастя під загрозу.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

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