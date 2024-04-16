Вау, яка: Ніколь Шерзінгер у сукні з пікантним декольте і розрізом до стегна прийшла на премію

Ніколь Шерзінгер відвідала церемонію театральної премії Лоуренса Олів'є у Лондоні. Вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мюзиклі режисера Джеймі Ллойда "Бульвар Сансет".

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

На заході зірка зявилася у розкішному аутфіті. На ній була чорна вечірня шовкова сукня на тонких бретельках, зі шлейфом і розрізом до стегна, крізь який вона хизувалася стрункими ногами.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Вбрання також мало сексуальне декольте, яке підкреслило її пишні груди. Крім спокусливого бюсту, Ніколь хизувалася тонкою талією. Взула вона чорні лаковані туфлі.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Шерзінгер заплела волосся у довгу косу, зробила макіяж із чорними стрілками і довгими віями. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, на шиї – ланцюжок із підвіскою, а на пальцях – каблучки з перлами і камінням.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Ніколь Шерзінгер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у купальнику з гепардовим принтом відпочивала на Мальдівах.

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