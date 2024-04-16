Вау, яка: Ніколь Шерзінгер у сукні з пікантним декольте і розрізом до стегна прийшла на премію

Колишня зірка Pussycat Dolls сяяла на церемонії у красивому вечірньому вбранні.
Ніколь Шерзінгер відвідала церемонію театральної премії Лоуренса Олів'є у Лондоні. Вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мюзиклі режисера Джеймі Ллойда "Бульвар Сансет".
На заході зірка зявилася у розкішному аутфіті. На ній була чорна вечірня шовкова сукня на тонких бретельках, зі шлейфом і розрізом до стегна, крізь який вона хизувалася стрункими ногами.
Вбрання також мало сексуальне декольте, яке підкреслило її пишні груди. Крім спокусливого бюсту, Ніколь хизувалася тонкою талією. Взула вона чорні лаковані туфлі.
Шерзінгер заплела волосся у довгу косу, зробила макіяж із чорними стрілками і довгими віями. У вухах у неї були довгі сережки з камінням, на шиї – ланцюжок із підвіскою, а на пальцях – каблучки з перлами і камінням.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у купальнику з гепардовим принтом відпочивала на Мальдівах.
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