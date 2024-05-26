Вау, яка: німецька фотомодель у червоній сукні з незвичайними вирізами та складками

36-річна Лена Йоганна Герке — німецька фотомодель та телеведуча, але вона також та, хто виграв перший сезон програми "Топмодель Німеччини" і згодом стала ненадовго ведучою цього шоу. У Каннах зірка сяяла протягом усього кінофестивалю, але одним з її луків, що запам'ятався найбільше, стала ефектна червона сукня.

Вбрання було яскравого відтінку, на одне плече і мало прозорі вставки з сітчастої тканини, які створювали ефект "голого" тіла. Також у нього був довгий шлейф і дуже багато складок та драпувань. Деякі складки тканини нагадували банти.

Доповнила Герце вечірній лук червоною помадою, високою зачіскою та гламурними босоніжками зі стразами.

Лена Герке / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше вона вийшла на червону доріжку в чорному вбранні. Сукня Лени була від бренду Alessandra Rich і мала прозору тканину на животі та спідниці. Вигляд вона у цьому вбранні мала дуже ефектний.

Лена Герке / Фото: Getty Images

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