Вау, яка: німецька фотомодель у червоній сукні з незвичайними вирізами та складками

Красуня відвідала закриття кінофестивалю.
36-річна Лена Йоганна Герке — німецька фотомодель та телеведуча, але вона також та, хто виграв перший сезон програми "Топмодель Німеччини" і згодом стала ненадовго ведучою цього шоу. У Каннах зірка сяяла протягом усього кінофестивалю, але одним з її луків, що запам'ятався найбільше, стала ефектна червона сукня.
Вбрання було яскравого відтінку, на одне плече і мало прозорі вставки з сітчастої тканини, які створювали ефект "голого" тіла. Також у нього був довгий шлейф і дуже багато складок та драпувань. Деякі складки тканини нагадували банти.
Доповнила Герце вечірній лук червоною помадою, високою зачіскою та гламурними босоніжками зі стразами.
Декількома днями раніше вона вийшла на червону доріжку в чорному вбранні. Сукня Лени була від бренду Alessandra Rich і мала прозору тканину на животі та спідниці. Вигляд вона у цьому вбранні мала дуже ефектний.
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