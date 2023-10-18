Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вау, яка: Періс Гілтон зачарувала гламурним вбранням зі стразами та бантами

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
319
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вау, яка: Періс Гілтон зачарувала гламурним вбранням зі стразами та бантами

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Сукня ідеально сиділа на фігурі та підкреслювала її.

Голлівудська білявка та світська левиця Періс Гілтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, куди прилетіла для чергового інтерв'ю на "Вечірньому шоу із Джиммі Феллоном".

На Періс була гламурна сукня з опущеною лінією плеча і повністю всипана стразами, що переливались із чорного в зелений колір. Спереду сукня була прикрашена двома маленькими бантами, ґудзиками і мала невелике драпування на талії.

Доповнила вона цю сукню маленькою сумкою з короткою ручкою та великим бантом від Self-Portrait, а також туфлями з бантами Mach & Mach. Волосся Періс розпустила і уклала у легкі хвилі, зробила макіяж і одягла сонцезахисні окуляри.

Періс Гілтон / © Getty Images
Періс Гілтон / Фото: Getty Images

На шоу вона з'явилася щоб прорекламувати другий сезон свого реалітішоу Paris In Love, прем'єра якого відбудеться 30 листопада на каналі Peacock.

Читайте також:

Дорого та розкішно: на що витрачає гроші найгламурніша білявка світу Періс Гілтон

Дорого та розкішно: на що витрачає гроші найгламурніша білявка світу Періс Гілтон

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
319
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація