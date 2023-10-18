Вау, яка: Періс Гілтон зачарувала гламурним вбранням зі стразами та бантами

Сукня ідеально сиділа на фігурі та підкреслювала її.

Голлівудська білявка та світська левиця Періс Гілтон потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, куди прилетіла для чергового інтерв'ю на "Вечірньому шоу із Джиммі Феллоном".

На Періс була гламурна сукня з опущеною лінією плеча і повністю всипана стразами, що переливались із чорного в зелений колір. Спереду сукня була прикрашена двома маленькими бантами, ґудзиками і мала невелике драпування на талії.

Доповнила вона цю сукню маленькою сумкою з короткою ручкою та великим бантом від Self-Portrait, а також туфлями з бантами Mach & Mach. Волосся Періс розпустила і уклала у легкі хвилі, зробила макіяж і одягла сонцезахисні окуляри.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

На шоу вона з'явилася щоб прорекламувати другий сезон свого реалітішоу Paris In Love, прем'єра якого відбудеться 30 листопада на каналі Peacock.

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