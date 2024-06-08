Вау, яка: попзірка Кайлі Міноуг з'явилася на вечірці у Греції у гламурній сукні

56-річна австралійська співачка Кайлі Міноуг відвідала гламурну світську вечірку відкриття Manko Athens у межах заходу One&Only Aesthesis Grand Opening Party, що відбулася в Афінах. Попзірка обрала для виходу у світ ефектну чорну сукню на тонких бретельках від бренду Balmain, яка була повністю розшита лелітками.

З боків сукні на талії була аплікація у вигляді пір'я. Виконана вона сріблястими лелітками та бісером. Також вбрання Міноуг прикрашав дуже високий розріз, що відкривав її ноги, і невеликий шлейф.

Поєднала сукню Кайлі з гламурними босоніжками з ремінцями. Образ завершувала зачіска з об'ємними локонами, макіяж та чорний манікюр.

Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

Декількома ефектними кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Кайлі позувала на пляжі, сидячи на величезному пуфі і зняла взуття.

Також цей захід відвідала зірка "Сексу і міста" Кім Кеттролл. Акторка прилетіла до Греції одразу після того, як з'явилася на кінофестивалі Трайбека у Нью-Йорку, де є однією з суддей. Вона носила сукню в смужку і на одне плече.

Кім Кеттролл і Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images

Читайте також: