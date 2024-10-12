Вау, яка: Ріанна в пухнастій шубі та корсеті з'явилася на презентації свого бренду спідньої білизни

Співачка і підприємець Ріанна сяяла на гламурному заході в Лос-Анджелесі — вечірці на честь запуску нової лінійки спідньої білизни з мереживом від свого бренду Savage X Fenty.

На заході вона з'явилася в ефектному вбранні, яке включало в себе мереживний корсет і колготки з нової колекції Savage X Fenty, виконані в сіро-коричневому кольорі.

Доповнила цей білизняний лук Ріанна об'ємною і пухнастою шубою від бренду Fendi, мюлями від Saint Laurent з камінням, а також коштовностями, червоним манікюром, гламурним макіяжем і перукою з каре (адже насправді у Ріанни волосся набагато коротше).

Ріанна / Фото: Getty Images

Також Ріанна зазвичай сама знімається у рекламі свого бренду. Нещодавно новинку вона рекламувала у білій перуці та панчохах жовтого кольору.

Читайте також:

Образи Ріанни на світських заходах і у звичайному житті (40 фото)