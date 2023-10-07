Вау, яка: Ріанна з'явилася на вулиці в ефектному луку з декольте і "мокрим" укладанням

Зірка була дуже стильною і продумала свій лук до дрібниць.
Співачка Ріанна продовжує проводити час у Нью-Йорку з батьком своїх дітей — репером A$AP Rocky, справжнє ім'я якого Ракім Маєрс. Кілька днів тому Ракім відсвяткував день народження, але пара вирішила затриматись у готелі після свята та у п'ятницю, 6 жовтня, їх знову сфотографували папараці.
Ріанна була одягнена у широкі джинси та вкорочену джинсову сорочку, а ось під низ одягла чорний бюстгальтер та білу сорочку, яку зав'язала на вузол під грудьми.
Волосся зірка уклала в "мокру" зачіску, взула чорні туфлі на підборах, а на очі одягла сонцезахисні окуляри. Шию Ріанни прикрашало багато коштовностей, серед яких було й кольє від Bvlgari.
А ось Ракім вибрав цього разу лаконічніший лук, оскільки поєднав світлий костюм з білою футболкою. Шию репер також прикрасив коштовностями, а в руці ніс велику зелену сумку.
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