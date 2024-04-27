Вау, яка: Ріанна здивувала шанувальників обтислою бежевою сукнею без бретельок

У цьому вбранні вона мала ефектний та стильний вигляд. Такий колір сукні, ймовірно, було обрано, щоб відповідати тематиці заходу.
Ріанна — одна з найвідоміших та найуспішніших жінок у світі, оскільки окрім музичної кар'єри ще й є засновницею косметичної імперії Fenty Beauty та бренду білизни. 26 квітня у Лос-Анджелесі відбулася презентація нового продукту зірки – стійкої тональної основи Luminous Longwear Foundation, яку вона особисто відвідала.
Ріанна вийшла до фотографів у бежевій сукнібюстьє з ефектним декольте. Вбрання підкреслювало фігуру і було виконане з ворсистої м'якої тканини. Доповнила вона вбрання босоніжками зі шнурівкою макіяжем у бежевій гамі, а також золотими прикрасами – на зап'ястях у неї були гарні браслети.
Оскільки нещодавно зірка трохи змінила імідж і стала білявкою, то цього разу своє красиве волосся просто вирівняла і уклала на бік.
Також Ріанна сама знялася у рекламі свого нового продукту.
Раніше новий косметичний продукт також представила Періс Гілтон і теж знялася в його рекламі.
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