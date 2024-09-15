Вау, яка: Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на Тижні моди в Лондоні

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — відвідала Тиждень моди в Лондоні. Зірка з'явилася серед гостей показу колекції весна-літо 2025 бренду Nensi Dojaka.

Ця марка характерна своїми напівпрозорими эфектними вбраннями зробленими з різних матеріалів: тонкого трикотажу, шифону або органзи. Розі цього разу віддала перевагу подібному сексуальному луку.

Відома модель з'явилася в прозорих штанях-кльошах, які поєднала з чорним бюстгальтером та абсолютно прозорим боді. Доповнював образ чорний маскулінний трендовий блейзер, який вона носила з підгорнутими рукавами, туфлями на підборах і клатчем. Гламуру цьому образу додавали прикраси від Tiffany & Co.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Тиждень моди в Лондоні відвідала 51-річна Кейт Бекінсейл. Вона з'явилася на показі колекції весна-літо 2025 бренду Harris Reed.

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