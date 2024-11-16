Вау, яка: розкішна Оля Полякова у відвертій сукні спокусливо станцювала на камеру

Оля Полякова опублікувала в Instagram гарне пікантне відео, на якому вона продемонструвала ефектний і сексуальний образ.

Співачка постала перед камерою у відвертій чорній сукні від українського бренду AYSINA. Вбрання мало американську пройму, сітчастий перед із кристалами, оголену спину і прозорі вставки на спідниці спереду з розрізами. У цій сукні Полякова мала розкішний і кокетливий вигляд.

Аутфіт співачка доповнила оперними прозорими рукавичками та чорними лакованими босоніжками на високих платформах і підборах. Вона зробила елегантну зачіску з високим пучком, ніжний макіяж і завершила лук довгими сережками.

Зірка спокусливо танцювала на сходах під свій хіт "Білий налив", підспівуючи і демонструючи струнку фігуру.

"Дорогенькі мої, пам'ятайте: ми самі обираємо свій настрій! Життя дарує нам безліч моментів, але саме ми вирішуємо, як на них реагувати. Обирайте радість, обирайте усмішку, обирайте щастя! Бажаю вам незабутнього вечора, сповненого тепла та гарного настрою! А настрій можна підняти слухаючи пісню "Білий налив"", – написала Оля у дописі.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова показала, як у червоному купальнику скупалася у Середземному морі.

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