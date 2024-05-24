Вау, яка: Сара Джессіка Паркер на зніманнях "І просто так..." в обтислій сукні

Зірка "Сексу і міста" – 59-річна Сара Джессіка Паркер – знову під прицілом папараці. Її заскочили ввечері на вулиці у Нью-Йорку під час знімань третього сезону серіалу "І просто так...".

Цього разу акторка мала приголомшливий вигляд. Костюмери серіалу підібрали для неї синю обтислу сукню, прикрашену дрібними стразами. Це вбрання було нижче колін, мало довгі рукави та глибоке декольте.

Пікантності луку вона додала спідньою білизною, оскільки одягла мереживний чорний бюстгальтер, що виглядав із декольте. Також Паркер взула сріблясті туфлі на підборах — один з головних трендів літа 2024, і доповнила їх гламурною сумкою зі стразами. Завершували екранний лук акторки кілька прикрас, об'ємне укладання та макіяж.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Також цього тижня Паркер з'явилася на зніманнях у ніжному та романтичному вбранні від Simone Rocha. Воно складалося з сукні та пальта, які були виконані з сітчастої тканини ніжного пудрового відтінку та прикрашені трояндами на спідниці та рукавах.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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