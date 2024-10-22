Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вау, яка: Селена Гомес в елегантній сукні Elie Saab сяяла на прем'єрі фільму

Вау, яка: Селена Гомес в елегантній сукні Elie Saab сяяла на прем'єрі фільму

Селена Гомес / Фото: Associated Press

32-річна артистка у вишуканому образі total black прийшла на івент.

Селена Гомес відвідала прем’єрний показ фільму "Емілія Перес" у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі. У стрічці вона зіграла разом із Зої Салданою.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

На івенті Селена постала в елегантному образі. На ній була кутюрна чорна сукня по фігурі довжини максі від бренду Elie Saab. Вбрання мало атласний верх, оголені плечі, драпування на тулубі і довгий шлейф.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфіт артистка доповнила чорними шкіряними оперними рукавичками і чорними гостроносими туфлями.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Гомес зробила елегантну зачіску, макіяж із довгими віями і шоколадною помадою, а вуха прикрасила діамантовими сережками-кільцями.

Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press
Селена Гомес / © Associated Press
Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес з'явилася на галавечорі Academy Museum Gala в оксамитовій сукні по фігурі кольору індиго від бренду Alaïa.

Читайте також:

Цікаве знайомство! Яку обіцянку співачка KOLA дала Монатіку при першій зустрічі? – ЖВЛ представляє

Цікаве знайомство! Яку обіцянку співачка KOLA дала Монатіку при першій зустрічі? – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація