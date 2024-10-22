Вау, яка: Селена Гомес в елегантній сукні Elie Saab сяяла на прем'єрі фільму

32-річна артистка у вишуканому образі total black прийшла на івент.
Селена Гомес відвідала прем’єрний показ фільму "Емілія Перес" у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі. У стрічці вона зіграла разом із Зої Салданою.
На івенті Селена постала в елегантному образі. На ній була кутюрна чорна сукня по фігурі довжини максі від бренду Elie Saab. Вбрання мало атласний верх, оголені плечі, драпування на тулубі і довгий шлейф.
Аутфіт артистка доповнила чорними шкіряними оперними рукавичками і чорними гостроносими туфлями.
Гомес зробила елегантну зачіску, макіяж із довгими віями і шоколадною помадою, а вуха прикрасила діамантовими сережками-кільцями.
Нагадаємо, Селена Гомес з'явилася на галавечорі Academy Museum Gala в оксамитовій сукні по фігурі кольору індиго від бренду Alaïa.
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