Вау, яка: Селена Гомес вийшла на червону доріжку у двох гламурних сукнях з блискітками

Співачка та акторка Селена Гомес вирішила започаткувати благодійний фонд Rare Impact Fund на підтримку психічного здоров'я молоді. Перший захід для зіркових гостей відбувся у Лос-Анджелесі 4 жовтня.

Перед камерами зірка з'явилася у двох розкішних та гламурних образах. Перша сукня, в якій зірка вийшла на червону доріжку, була срібляста і довга, також у неї був довгий шлейф і декор спереду у вигляді великої квітки.

Сукня була повністю розшита лелітками та кристалами. Доповнила вбрання дівчина великими сережками та зачіскою-каре.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Пізніше вона переодяглася у мінісукню від бренду Rahul Mishra. Гламурне вбрання було фіолетового відтінку і у вигляді величезної квітки. Доповнила Селена цю сукню фіолетовими мюлями на підборах.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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