Вау, яка: сестра Майкла Джексона у червоній сукні похизувалася пишним бюстом

Старша сестра Майкла Джексона, співачка, акторка та авторка бестселерів – Ла Тоя Джексон – відвідала традиційну вечірку відомого агента з елітної нерухомості Марселя Ремуса, яка відбулася у курортному іспанському місті Пальма-де-Майорка.

Оскільки дрескодом заходу був червоний, вона з'явилася у красивій довгій сукні цього кольору, головний акцент у якій був на відвертому декольте, яке підкреслило її пишні груди. На спідниці і рукавах сукня була розшита, наче пелюстками квітів.

Ла Тоя Джексон / Фото: Getty Images

Аутфіт Ла Тоя доповнила чорними туфлями, укладанням із локонами, макіяжем із червоною помадою і блискучими тінями та білим довгим манікюром із золотистим декором у вигляді монограми бренду Louis Vuitton.

Нагадаємо, Ла Тоя Джексон прогулялася Пальма-де-Майоркою у шовковій блузці кольору айворі і спортивних чорних штанях-кльош із білими лампасами. На талії був мегаширокий чорний шкіряний пояс із металевою пряжкою.

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