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Вау, яка стильна: Кая Гербер приїхала на Паризький тиждень моди

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Вау, яка стильна: Кая Гербер приїхала на Паризький тиждень моди

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Донька Сінді Кроуфорд уже потрапила під приціл фотографів у столиці Франції.

22-річна Кая Гербер була присутня на показі The Row під час Тижня моди в Парижі. Її сфотографували папараці дорогою на шоу.

Модель була в сірому штанному костюмі під який одягла темну сорочку, розстебнувши кілька ґудзиків на грудях, і взула лаковані туфлі-човники на високих підборах.

У вухах Каї були сережки-висячки з чорним камінням, на обличчі сонцезахисні окуляри в чорній оправі, волосся вона розпустила, а манікюр зробила світлим. Дочка Кроуфорд мала дуже стильний вигляд.

Кая Гербер / © Getty Images
Кая Гербер / Фото: Getty Images

Коханий Каї Остін Батлер теж зараз у Парижі. Очікуємо побачити пару разом перед фотокамерами. Нагадаємо, раніше ми показували, як гарна Кая Гербер вийшла на доріжку з коханим.

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Дата публікації
Перегляди
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