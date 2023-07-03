Вау, яка: супермодель 90-х Ембер Валлетта блиснула відвертим декольте на модному шоу

Показ нової колекції відбувся у межах Тижня моди у Франції. Шоу креативний директор Alaia Пітер Мульє вирішив провести попри протести у місті.

Акторка та супермодель 90-х Ембер Валлетта потрапила під приціл папараці на вулиці в Парижі, коли прямувала на модне шоу бренду Alaia, що відбулося 2 липня.

На зірці був ефектний образ у чорному кольорі, який включав тонку шифонову блузу з довгими рукавами, каптуром та відвертим декольте майже до пупа, яку Ембер носила зі щільною спідницею-олівцем у рубчик.

Вбрання модель доповнила великими сережками-кільцями, босоніжками з двома ремінцями та сріблястою сумкою з ланцюжком. На обличчі Валлетта мала лаконічний макіяж, а волосся вона зібрала.

Ембер Валлетта / Фото: Getty Images

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