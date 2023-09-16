Вау, яка: супермодель 90-х Кейт Мосс під прицілом папараці в Лондоні

49-річна британська супермодель Кейт Мосс потрапила під приціл папараці дорогою на ювілейну вечірку свого косметичного бренду Cosmoss, яка відбулася у Apollo's Muse в Лондоні. Захід минув у межах Тижня моди у Великій Британії.

Знаменитість одягнулася гламурно та елегантно, на ній була світла довга сукня з легкої тканини, яка підкреслювала фігуру. У вбрання була американська пройма, тонка бретелька та вишивка лелітками спереду.

Образ зірка доповнила укладанням, легким макіяжем, золотистими босоніжками та клатчем у руці з крокодилової шкіри.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Також на сторінці бренду в Instagram супермодель поділилася новим роликом, знятим для реклами одного з нових ароматів від Cosmoss.

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