Вау, яка: супермодель Аліна Байкова показала розкішний образ у мереживному купальнику

Супермодель Аліна Байкова зараз відпочиває на морі, тож активно ділиться із підписниками красивими фотографіями з відпустки. На одному з останніх кадрів, опублікованих нею в Instagram, зірка позувала на яхті у ніжному білому купальнику від італійського бренду Bikini lovers.

Пляжне вбрання було роздільним і складалося з бюстьє та плавок. Виконаний купальник був з ніжної тканини з вишивкою Сангалло і декорований рюшами на чашках та на плавках.

Також купальник мав дуже тонкі, практично непомітні бретельки. Вартість такої речі, згідно з офіційним сайтом, 89 євро, але зараз ця модель розпродана.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Купальник, як у Аліни Байкової

Образ Аліна доповнила оригінальними сонцезахисними окулярами у білій оправі та прикрасою від українського бренду mari b.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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