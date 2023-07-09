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Вау, яка: супермодель Аліна Байкова показала розкішний образ у мереживному купальнику

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Вау, яка: супермодель Аліна Байкова показала розкішний образ у мереживному купальнику

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Білий колір її пляжного вбрання ідеально відтіняв бронзову засмагу.

Супермодель Аліна Байкова зараз відпочиває на морі, тож активно ділиться із підписниками красивими фотографіями з відпустки. На одному з останніх кадрів, опублікованих нею в Instagram, зірка позувала на яхті у ніжному білому купальнику від італійського бренду Bikini lovers.

Пляжне вбрання було роздільним і складалося з бюстьє та плавок. Виконаний купальник був з ніжної тканини з вишивкою Сангалло і декорований рюшами на чашках та на плавках.

Також купальник мав дуже тонкі, практично непомітні бретельки. Вартість такої речі, згідно з офіційним сайтом, 89 євро, але зараз ця модель розпродана.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Купальник, як у Аліни Байкової / ©
Купальник, як у Аліни Байкової

Образ Аліна доповнила оригінальними сонцезахисними окулярами у білій оправі та прикрасою від українського бренду mari b.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
436
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