Вау, яка: супермодель Аліна Байкова показала розкішний образ у мереживному купальнику

Білий колір її пляжного вбрання ідеально відтіняв бронзову засмагу.
Супермодель Аліна Байкова зараз відпочиває на морі, тож активно ділиться із підписниками красивими фотографіями з відпустки. На одному з останніх кадрів, опублікованих нею в Instagram, зірка позувала на яхті у ніжному білому купальнику від італійського бренду Bikini lovers.
Пляжне вбрання було роздільним і складалося з бюстьє та плавок. Виконаний купальник був з ніжної тканини з вишивкою Сангалло і декорований рюшами на чашках та на плавках.
Також купальник мав дуже тонкі, практично непомітні бретельки. Вартість такої речі, згідно з офіційним сайтом, 89 євро, але зараз ця модель розпродана.
Образ Аліна доповнила оригінальними сонцезахисними окулярами у білій оправі та прикрасою від українського бренду mari b.
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