Вау, яка: Тейлор Свіфт білою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

31-річна співачка прийшла на розважальне шоу в ефектному луці.
Тейлор Свіфт побувала на зніманнях розважального вечірнього шоу із Джиммі Фелоном. Там вона продемонструвала ефектний образ.
На артистці була біла мінісукня, прикрашена на комірі, рукавах і талії золотим бісером та камінням. Вбрання ідеально підкреслило її стрункі ноги.
Сукню вона поєднала із золотими туфлями на шпильці.
Тейлор зібрала верхні пасма і заколола їх ззаду, вона також зробила насичений макіяж із червоною помадою та пишними нарощеними віями. Червоний манікюр завершив лук артистки.
Сережки-кільця з камінням та золоті каблучки завершили аутфіт Свіфт.
Цього ж дня зірка взяла участь ще у зніманнях вечірнього шоу із Сетом Меєрсом. Одягнена вона була вже у чорне міні з оголеними плечима, пікантним вирізом у зоні декольте та з прикрасами з камінням на талії.
Сукню Тейлор доповнила чорними човниками на шпильках. Волосся вона розпустила, вуха прикрасила сережками-кільцями, а в макіяж акцент був зроблений теж на червоній помаді.
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