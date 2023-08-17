Вау, яка: Тіна Кунакі блиснула фігурою в обтислій білій сукні

Тіна Кунакі активно веде свій блог в Instagram і активно публікує знімки, показуючи якусь частину свого життя публіці. Любить модель і колишня дружина Венсана Касселя вихвалятися стильними образами, а також кадрами з відпустки.

Тіна Кунакі / Фото: Instagram Тіни Кунакі

На новому такому фото Тіна якраз зазнімкована в білій сукні, що обтискає її фігуру, одягнену на голе тіло. Вона стоїть босоніж на підлозі, її волосся розпущене, і вона широко усміхається, навіть, мабуть, сміється.

На інших фото Кунакі показала кілька кадрів із відпочинку біля басейну. На ній одягнений зелено-жовтий суцільний купальник, що ідеально сидить на її фігурі.

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Тіна має розкішний вигляд. Минулого разу зірка показувала знімки в помаранчевому бікіні, які вона зробила, лежачи на пляжі.

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