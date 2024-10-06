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Вау, яка: топмодель Алессандра Амбросіо підкреслила ноги мінісукнею з рюшами та квіткою

Вау, яка: топмодель Алессандра Амбросіо підкреслила ноги мінісукнею з рюшами та квіткою

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Зірка мала приголомшливий вигля і дуже жіночний.

43-річна бразильська топмодель — Алессандра Амбросіо — яка прославилася на весь світ співпрацею з брендом Victoria's Secret, відвідала турнір із поло у Лос-Анджелесі. Це був не лише спортивний, а й світський захід, на якому також з'явились інші знаменитості.

На Амбросіо був образ від Модного дому Dolce&Gabbana. Вона поєднала мінісукню відтінку айворі, яку прикрашав принт горох, рюші та велика квітка на грудях, з лаконічними мюлями чорного кольору.

У руці модель тримала маленьку лакову сумку від бренду і доповнила свій лук кількома прикрасами — браслетами на зап'ястях, великими золотими сережками і романтичною зачіскою. Макіяж Алессандри був ніжний і без яскравих акцентів.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Оскільки Алессандра — зірка Victoria's Secret, то поки що залишається загадкою — чи побачимо ми її та інших модних легенд на подіумі. Річ у тому, що білизняний бренд готується до свого довгоочікуваного повернення — вперше від 2018 відбудеться дефіле Victoria's Secret, в якому, як вже відомо, візьмуть участь Джіджі Хадід, Тайра Бенкс, Тейлор Гілл і Палома Ельзессер.

Хедлайнером показу стане американська співачка та акторка Шер. Вперше в історії бренду музичний лайнап складатиметься лише з жінок.

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