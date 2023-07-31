Вау, яка: трансгендерна зірка YouTube червоною мінісукнею підкреслила стрункі ноги і пишні груди

Знаменитості, щоб привернути до себе увагу, одягають відверте вбрання.

Папараці заскочили трансгендерну зірка YouTube Лілу Гібні, коли вона йшла на вечірку з нагоди 50-річчя Кейт Бекінсейл у Лос-Анджелесі.

Знаменитість мала ефектний вигляд. Ліла була одягнена у червону корсетну мінісукню з драпуванням, яка підкреслила її стрункі ноги.

Ліла Гібні / Фото: Getty Images

Особливо спокусливо мало вигляд відверте декольте Гібні. Вона похизувалася на камеру пишними сексуальним грудьми.

Вбрання Інтернет-зірка доповнила леопардовими босоніжками із зав'язками на щиколотках і коричневою сумочкою від Fendi.

Ліла розпустила волосся, зробила макіяж із прозорим блиском на губах і рожевий френч. Аутфіт вона доповнила золотим комплектом, який складався із ланцюжка і браслета.

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