Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у блискучій сукні похизувалася пишним декольте і стрункими ногами

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд – поділилася в Instagram новими фото свого розкішного образу із церемонії троянд.

Дівчина підкреслила сексуальні форми золотистою сукнею-бюстьє довжини максі, розшитою лелітками. Вбрання мало спокусливе декольте і високий розріз. Взула Голд золотисті босоніжки.

Марина Голд/Instagram

Єфектним доповненням до аутфіту була зачіска з локонами, вечірній макіяж із червоною помадою і елегантні довгі сережки.

Марина Голд/Instagram

У дописі Марина зізналася, що взяти участь у проєкті "Холостяк" було її мрією.

"Я реально мріяла потрапити у шоу "Холостяк", Я мріяла про камери, про чарівні побачення. Відкрити таємницю "а як воно зсередини шоу?".. а що як я зустріну там ще своє кохання? Чи реально закохатись в таких умовах?

Та я знайшла там відповіді на інші, більш глибокі питання. Я знайшла там реальну любов… любов до себе. Я відкрила себе з нової сторони. Я вбила страх камер, стала більш впевнена, зробила кучу помилок, поглянула на себе зі сторони, знайшла друзів і відповіла на питання "а що, якщо завойовниця у відносинах з чоловіком - це я?"

Марина Голд/Instagram

Такий унікальний, ні на що не схожий досвід. Штучний світ, де ти і ще 20 дівчат мають проявляти себе, імпрозувати, діяти чи очікувати…

Я вдячна всім хто створив цей проєкт. Всім операторам, звукорежисерам, редакторам, стилістам, візажисти і навіть монтажерам. Реально, дякую що не показали весь треш що там відбувався. Дякую за можливість відчути себе зірочкою", - написала Марина.

Нагадаємо, раніше Марина Голд показала фото з відпочинку на Гаваях, де вона позувала на пляжі у леопардових плавках і без бюстгальтера.

Читайте також: