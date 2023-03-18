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Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у чорному бікіні продемонструвала ідеальну фігуру і сексуальний бюст

Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у чорному бікіні продемонструвала ідеальну фігуру і сексуальний бюст

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1080
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1 хв
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Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у чорному бікіні продемонструвала ідеальну фігуру і сексуальний бюст

Вікторія Варлей/Instagram

Вікторія Варлей показала знімки з відпочинку.

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram нову порцію пікантних світлин із пляжу.

Акторка позувала на шезлонгу у чорному бікіні на зав'язках, демонструючи підтягнуте ідеальне тіло і гарний рельєф.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram
Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Віка також похизувалася сексуальною фігурою, спокусливим декольте і гарними ногами, стоячи.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram

Пляжний лук вона доповнила чорною бейсболкою, сонцезахисними окулярами, блакитним джинсовим жакетом і чорними сандалями.

Нагадаємо, раніше Віка Варлей поділилася з фоловерами гарячим фото, на якому вона постала у трусах і топлес.

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Дата публікації
Перегляди
1080
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