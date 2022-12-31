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Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у корсеті і червоній сукні з вирізом сяяла на церемонії троянд

Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у корсеті і червоній сукні з вирізом сяяла на церемонії троянд

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
993
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1 хв
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Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у корсеті і червоній сукні з вирізом сяяла на церемонії троянд

Саша Погорєлова в образі lady in red з'явилася перед холостяком.

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" Олександра Погорєлова опублікувала в Instagram відео, на якому вона продемонструвала свій ефектний образ із церемонії троянд у десятому випуску.

Саша постала в атласній червоній асиметричній сукні з V-подібним вирізом, яка з одного боку оголювала її стрункі ноги. Талію дівчина підкреслила бежевим корсетом на блискавці і з блискучою торочкою.

Аутфіт Погорєлова доповнила сріблястими босоніжками. Волосся їй зібрали у гладкий низький пучок, зробили макіяж із акцентом на червоній помаді і прикрасили вуха перлинними сережками. Червоні манікюр і педикюр завершили лук Олександри.

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На відео і фото з'явилися й інші учасниці проєкту – Катерина, Юлія і Марина, які також мали прекрасний вигляд у розкішних вбраннях.

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Дата публікації
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