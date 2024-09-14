Вау, яка: Ярослава Магучіх продемонструвала лук у прикрасах-колосках і вбранні з квітковою вишивкою

Ярослава Магучіх опублікувала в Instagram фото, на якому продемонструвала красивий образ.

Спортсменка постала у вбранні з жовто-помаранчевою квітковою вишивкою і ґудзиками. Аутфіт вона доповнила зачіскою "Мальвіна" і фірмовим яскравим макіяжем: очі вона нафарбувала патріотичними жовто-блакитними тінями, а губи – помадою ягідного відтінку.

Ярослава Магучіх/Instagram Ярослави Магучіх

Свій лук Ярослава завершила розкішними прикрасами у вигляді колосків пшениці – сережками та ланцюжком.

"Квіткове натхнення з українським серцем", – підписала Магучіх знімок, додавши хештег #українськийстиль.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх у романтичному образі знялася у фотосесії.

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