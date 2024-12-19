Вау, яка яскрава: Блейк Лайвлі відвідала церемонію в гламурному вбранні з лелітками

Вона обожнює гламурне вбрання і часто експериментує з модою.
Зірка "Пліткарки" — акторка Блейк Лайвлі — відвідала церемонію вручення премії Beauty Inc Awards 2024, що відбулася у Нью-Йорку.
Вона, як любителька яскравих та гламурних вбрань, вирішила вибрати для цього заходу тоталлук від бренду Sergio Hudson з колекції весна-літо 2025.
Вбрання включало вільну сорочку, повністю розшиту дрібними лелітками, яку вона одягла на голе тіло, а також прямі штани, декору на яких не було. Носила їх Блейк у поєднанні з жовтою сумкою від Chanel та незвичайними туфлями з різнокольоровими шипами та гавайським принтом від Christian Louboutin. Завершували лук акторки масивні сережки у вухах, макіяж та розкішне укладання.
Завітала на цей захід акторка після того, як її помітили папараці в білій сорочці свого чоловіка Раяна Рейнольдса від бренду Bode, яка також була вільного фасону.
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