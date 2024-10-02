Вау, яка яскрава: колишня дружина Джонні Деппа — Ванесса Параді — відвідала галаконцерт у Парижі

Знаменитість любить незвичайні вбрання та бренд Chanel.
51-річна французька акторка, модель та співачка — Ванесса Параді — відвідала галаконцерт в опері Гарньє, присвячений відкриттю балетного сезону.
Перед камерами колишня дружина скандального Джонні Деппа позувала в яскраво-рожевій сукні з опущеною лінією плеча та безліччю рюшів, прикрашених плісуванням. Образ жінка доповнила макіяжем та зачіскою з легкими локонами.
Цей захід Ванесса відвідала одразу після показу колекції весна-літо 2025 Модного будинку Chanel. Вона протягом багатьох років є амбасадоркою цієї марки, тож шоу не пропускає.
На захід вона одягла різнокольорову сукню, повністю розшиту дрібними квітами. Також Параді накинула на плечі чорне твідове пальто, взула чоботи на платформі і завершила лук яскравим рожевим шарфом з принтом у вигляді троянд.
Також захід відвідала Шарлотта Казірагі – онучка покійної княгині Монако Грейс Келлі. Відзначилася вона тим, що одягла сережки за 87 тисяч доларів.
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