Вау, яка яскрава: колишня дружина Джонні Деппа — Ванесса Параді — відвідала галаконцерт у Парижі

51-річна французька акторка, модель та співачка — Ванесса Параді — відвідала галаконцерт в опері Гарньє, присвячений відкриттю балетного сезону.

Ванесса Параді / Фото: Getty Images

Перед камерами колишня дружина скандального Джонні Деппа позувала в яскраво-рожевій сукні з опущеною лінією плеча та безліччю рюшів, прикрашених плісуванням. Образ жінка доповнила макіяжем та зачіскою з легкими локонами.

Цей захід Ванесса відвідала одразу після показу колекції весна-літо 2025 Модного будинку Chanel. Вона протягом багатьох років є амбасадоркою цієї марки, тож шоу не пропускає.

На захід вона одягла різнокольорову сукню, повністю розшиту дрібними квітами. Також Параді накинула на плечі чорне твідове пальто, взула чоботи на платформі і завершила лук яскравим рожевим шарфом з принтом у вигляді троянд.

Ванесса Параді / Фото: Getty Images

Також захід відвідала Шарлотта Казірагі – онучка покійної княгині Монако Грейс Келлі. Відзначилася вона тим, що одягла сережки за 87 тисяч доларів.

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