Вау, яка яскрава: розглядаємо новий образ Блейк Лайвлі зі знімань романтичного фільму

Зірка потрапила під приціл папараці.
У Нью-Джерсі тривають знімання романтичного фільму "Покинь, якщо кохаєш", який заснований на однойменному романі письменниці Коллін Гувер. У головній ролі в цій картині з'явиться зірка серіалу "Пліткарка" — Блейк Лайвлі.
Акторку вже кілька разів бачили під час роботи над цим проєктом. 11 січня її знову заскочили під час роботи. Блейк була одягнена досить яскраво та незвичайно, оскільки стилісти фільму поєднали вільні джинси з тонкої тканини з кроптопом та картатою сорочкою. Також акторка одягла яскраві черевики на шнурках від бренду Tod's та джинсове пальто з теплою підкладкою.
Засвітила вона й аксесуари, оскільки до кадру фотографів потрапили ще й дві сумки: невелика модель від Fendi та шоппер від Valentino. Також зазначимо, що у Лайвлі новий колір волосся, ймовірно, для фільму вона одягає перуку.
Ці фото зробили за день до того, як акторку помітили з подругою Тейлор Свіфт у Нью-Йорку. Зірки одягли мініспідниці та пішли разом до піцерії Lucali's.
А от щодо фільму, то його вихід запланований на 21 червня 2024 року. Разом із Блейк у картині з'явиться Джастін Бальдоні.
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